Arrancan las fiestas patronales de Charcas
Charcas.- A pesar de una llovizna no detuvo que iniciaran las fiestas patronales en el municipio, y bajaron a la Virgen del Rosario de la parroquia San Francisco de Asís e hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad.
Los fieles católicos se reunieron en el templo donde se encuentra la Santa Patrona y bajaron la imagen, para arrancar las fiestas patronales, en peregrinación salieron cargando la imagen de la Virgen del Rosario, sin importar la lluvia los charquenses salieron a acompañar a su santa patrona a recorrer las principales calles, con danzantes y la banda de guerra.
Esta es la fiesta religiosa más grande del municipio y a pesar de que ya bajaron la imagen, el novenario se llevará a cabo del 31 de agosto al 8 de septiembre, donde esperan que lleguen peregrinaciones de diferentes puntos de la ciudad, comunidades e incluso de otros municipios, con la finalidad de darle las gracias a la Virgen del Rosario por todas las bendiciones que les ha dado.
El día principal de la fiesta patronal desde temprana hora le cantarán las tradicionales mañanitas y esperan peregrinaciones durante todo el día, así como una misa especial realizada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas.
