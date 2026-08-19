Arrancó 2da. etapa del Campamento Cultura

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- Con el objetivo de brindar a niñas y niños espacios de aprendizaje, creatividad y convivencia durante el periodo vacacional, se llevó a cabo la inauguración de la segunda etapa del Campamento Cultural 2026.

Fue en el Centro Cultural de Matehuala donde se llevó a cabo la inauguración de la segunda etapa del Campamento Cultural de Matehuala, en la cual se dio la bienvenida a los participantes, esperando que disfruten de este gran campamento, en el que tendrán importantes aprendizajes. Además, la finalidad es fomentar la cultura entre los pequeños y ofrecerles actividades positivas durante las vacaciones, para evitar que pasen todo el tiempo utilizando el celular o viendo televisión.

Durante el campamento, niñas y niños tendrán la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y explorar distintas expresiones artísticas mediante actividades como manualidades, pintura, música, laboratorio de arte, zumba y cocina, en un ambiente diseñado para fomentar la imaginación, la convivencia y el aprendizaje.

Este campamento es organizado por la Dirección de Fomento Cultural y tiene como finalidad acercar a los menores de edad a la cultura y las diferentes expresiones artísticas, además de permitirles descubrir y desarrollar sus talentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De esta manera, se busca que las niñas y niños conozcan sus capacidades y descubran posibles dotes artísticos que, en determinado momento, podrían ser de gran ayuda para su formación y futuro.