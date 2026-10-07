Arranque de zafra sería en un mes

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CIUDAD VALLES.- La zafra 2026-2027 comenzaría dentro de un mes, de acuerdo con datos del Comité de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala.

De acuerdo con las últimas reuniones de los integrantes de este Comité, formado por las organizaciones cañeras y el Ingenio mismo, aunque no está definida exactamente la fecha, el inicio del periodo zafrístico sería pasando la primera o, en su defecto, la segunda semana del mes de noviembre, lo que colocaría el comienzo a un mes de distancia, solamente.

La zafra 2026 reportó una producción vasta y buena calidad en la gramínea, sin embargo el precio del azúcar redujo las ganancias de las preliquidaciones y el flujo de efectivo en los comercios de Valles.