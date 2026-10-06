Registran a personas para transporte gratis

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CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenzó el registro de adultos mayores y personas con discapacidad que deseen contar con la tarjeta de transporte gratuito aquí en la entidad.

Yoana Aguilar Espinoza, ejecutiva adjunta de la oficina de la SCT, explicó que desde este día 5 al 9 de octubre estarán recibiendo la papelería para los que pertenezcan a estos grupos sociales en el Manuel Gómez Morín, al sur de la ciudad, de acuerdo con su apellido paterno, de nueve de la mañana a cinco de la tarde.

Este lunes, entregaron la papelería los de las letras A, B, C, D, E; este martes pasarán a registrarse los de las letras F, G, H, I, J; el miércoles 7 de octubre los de la K, L, M, N, Ñ; el jueves 8 de octubre los de la O, P, Q, R, S y el viernes 9 de octubre los de las T, U, V, W, X, Y, Z.

Los adultos mayores deberán presentar INE, comprobante de domicilio y credencial del Inapam y personas con discapacidad, INE, comprobante de domicilio y certificado expedido por el CREE y, en caso de que el próximo beneficiario sea menor de edad, el INE y comprobante de domicilio del padre, madre o tutor.

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