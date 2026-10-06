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En marcha campaña de vacunación antirrábica

Por Jesús Vázquez

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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En marcha campaña de vacunación antirrábica
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      Matehuala.- Inició la campaña de vacunación antirrábica, la cual se llevará a cabo del 5 al 9 de octubre y se estará realizando en diferentes puntos de la ciudad para que más personas con mascotas puedan aprovechar esta oportunidad, por lo que invitan a la población a llevar sus animales a vacunar y protegerlos contra esta enfermedad.

      Para iniciar la campaña de vacunación antirrábica, estuvieron en el Centro de Salud del Olivar de las Ánimas, este martes estarán en el Parque Álvaro Obregón, el miércoles en el Jardín de Niños María Leos Hernández de la colonia Las Mitras, el jueves y viernes estarán en el Centro de Salud del Olivar de las Ánimas, por lo que exhortan a la gente a vacunar a sus perros y gatos contra la rabia.

      Se pide a la población llevar a sus perros con correa para evitar peleas entre los animales, y si son bravos, colocarles un bozal en el hocico. Asimismo, en el caso de los gatos, llevarlos en un costal, una cobija o, si tienen una transportadora, utilizarla para evitar que se les escapen. Asimismo, tendrán que ser personas mayores de edad las que lleven a los gatos.

      Mucha gente pide que les den las vacunas para llevar a casa; sin embargo, esto está prohibido, por lo que solo se vacuna a los animales que se lleven a los lugares donde estén vacunando, sin excepción. No se regalan vacunas contra la rabia para evitar que hagan mal uso de estas, y hay que recordar que esta vacunación antirrábica es completamente gratuita.

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