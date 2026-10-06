Jornada de salud por Octubre Rosa

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El municipio se suma a Octubre Rosa, las actividades concluyen el 20 de octubre con diversas acciones de salud en beneficio de la población.

En conferencia de prensa las autoridades municipales dieron a conocer los pormenores de la jornada, en lo que va del año se cuenta con 14 pacientes en seguimiento de cáncer de mama.

En la comunidad Ojo de Agua de Solano este 9 de agosto se llevará a cabo la Feria de la Salud, donde se brindará atención a personas que lo requieran o quienes acudan a esta campaña.

Para el 13 de octubre en la Casa de Salud Colonia Agrícola 20 de Noviembre será la Feria de la Salud.

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Mientras que el 16 de octubre Feria de la salud en la Casa de Salud del Refugio y para cerrar con broche de oro, el próximo 20 de octubre la jornada de salud será en la plaza principal.

aEs por ello que se le exhorta a la población en general para que se una a esta campaña y aproveche y acuda para recibir atención médica que requiera, además de que se le pueda otorgar los medicamentos que necesite para sanar.