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Artista urbano hace relieve de la virgen en árbol

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Artista urbano hace relieve de la virgen en árbol
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      CIUDAD VALLES.- David de la Rosa Páez aprovechó un árbol de Jopoy muerto para hacer un relieve de una Virgen de Guadalupe. 

      Del jueves al sábado de esta semana, usando sierra y formones talló una copia del Ayate de la Virgen de Guadalupe, a la orilla de un brazo del Río Valles, justo a la vera del sendero de vida. 

      Comentó que vivió en algunas ciudades de Estados Unidos de América, entre ellas Austin, Texas y allá practicó los diseños de los relieves en árboles de parques y, atendiendo su fe católica y su gusto por el bajo relieve, aprovechó para dejar una imagen. 

      Ayer terminó la obra y hoy dejaron una oración a San Judas Tadeo y un ramo de bugambilias en la imagen que creó.

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