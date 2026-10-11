Artista urbano hace relieve de la virgen en árbol

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CIUDAD VALLES.- David de la Rosa Páez aprovechó un árbol de Jopoy muerto para hacer un relieve de una Virgen de Guadalupe.

Del jueves al sábado de esta semana, usando sierra y formones talló una copia del Ayate de la Virgen de Guadalupe, a la orilla de un brazo del Río Valles, justo a la vera del sendero de vida.

Comentó que vivió en algunas ciudades de Estados Unidos de América, entre ellas Austin, Texas y allá practicó los diseños de los relieves en árboles de parques y, atendiendo su fe católica y su gusto por el bajo relieve, aprovechó para dejar una imagen.

Ayer terminó la obra y hoy dejaron una oración a San Judas Tadeo y un ramo de bugambilias en la imagen que creó.

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