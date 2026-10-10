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Bendicen el nuevo altar del Niño Jesús

Feligreses hicieron peregrinación

Por Jesús Vázquez

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Bendicen el nuevo altar del Niño Jesús
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      Matehuala.- Se realizó la bendición del nuevo altar del templo del Niño Jesús la tarde del jueves, donde se contó con la presencia de Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala.

      Para llevar a cabo la bendición del nuevo altar, se realizó una gran peregrinación que salió del templo del Sagrario, donde cargaron en hombros la imagen del Niño Jesús, los danzantes acompañando a los feligreses durante la peregrinación, en la que participó el arzobispo hasta llegar al templo del Niño Jesús, donde se llevó a cabo una misa.

      El arzobispo se encargó de llevar a cabo la bendición del nuevo altar mayor del templo del Niño Jesús, en la misa estuvieron los habitantes de este barrio, luciendo un lleno total la capilla. Asimismo, se colocó en su nuevo lugar, dentro del altar mayor, la imagen del Niño Jesús, durante la celebración se contó con el mariachi Dos Mil, que estuvo interpretando varias melodías durante la eucaristía.

      El cantante y compositor Jaime López, quien es del barrio del Niño Jesús, le compuso una melodía a este santo, al terminar la bendición, la interpretó para todos los asistentes. 

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      Cabe hacer mención que esta imagen es muy querida y sus fiestas patronales son en el mes de diciembre, se arregló este altar para que luzca maravilloso para las próximas fiestas.

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