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San Ciro de Acosta.- Todo listo para el Festival de Xantolo en el que habrá concurso de catrinas, comparsitas, lo que se busca es rescatar las tradiciones.

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se ultiman detalles para lo que será los festejos que se llevarán a cabo, las personas interesadas en participar en el concurso de comparsas infantiles y comparsas libres, así como de catrin y catrina, deberán acudir a inscribirse a la oficina del Dif o en el departamento de Cultura.

El evento se desarrollará este próximo 30 de octubre en el Andador Urbano de la plaza principal. El primer lugar de Comparsitas recibirá 5 mil pesos, en cuanto al concurso de Catrín y Catrina hay categoría infantil y libre, recibirá el primer lugar 1,500 pesos.

En cuanto al de comparsas, el primer lugar será premiado con 15 mil y segundo lugar 10 mil pesos. Es por ello que se invita a los estudiantes y jóvenes para que se acerquen y participen en este evento.

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