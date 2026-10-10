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Insiste Tecmol en baile callejero

El evento generaría problemas de vialidad en el bulevar

Por Redacción

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Insiste Tecmol en baile callejero
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      CIUDAD VALLES.- Fueron a solicitar licencia a la Secretaría del Ayuntamiento para el evento de baile en el bulevar, a nombre de José Luis Romero Calzada "Tecmol".  

      Roxana Arnaud Miranda y Rodolfo Ávalos, actuales colaboradores del grupo político del Tecmol, acudieron a la Secretaría del Ayuntamiento a dejar una solicitud de permiso para un baile que ha anunciado en sus redes, se llevará a cabo el 3 de diciembre entrante, de acuerdo con sus planes, entre la Glorieta Hidalgo y la Y Griega. 

      Los representantes de la alcaldía propusieron otros lugares para el evento, en donde no hubiera interrupción del tráfico vehicular, sin embargo, los emisarios insistieron que sería ahí y, hasta el momento no hay acuerdo sobre ese evento que solamente anunció en redes Romero Calzada.

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