Reducen precios de las hortalizas
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RIOVERDE. - Se regularizan los precios de las hortalizas, incluso la cebolla que se estaba cotizando a un precio muy elevado, bajo su costo.
El comerciante Salvador Castro Martínez dio a conocer que los precios de las hortalizas se están regularizando.
Hizo hincapié que la cebolla oscilaba en 58 pesos el kilo y actualmente está a la venta a 38 pesos.
El jitomate se expende a 20 pesos el kilo, chile serrano 36 el kilo, depende de la calidad del picante.
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En cuanto el limón, se expendía a 44 y está a la venta 32 pesos y proviene de Colima.
Finalmente dijo que se tiene a la venta granada de exportación, que empezó a 100 pesos y hoy se vende a 68 pesos el kilo.
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