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Reducen precios de las hortalizas

Por Carmen Hernández

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Reducen precios de las hortalizas
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      RIOVERDE. - Se regularizan los precios de las hortalizas, incluso la cebolla que se estaba cotizando a un precio muy elevado, bajo su costo. 

      El comerciante Salvador Castro Martínez dio a conocer que los precios de las hortalizas se están regularizando. 

      Hizo hincapié que la cebolla oscilaba en 58 pesos el kilo y actualmente está a la venta a 38 pesos. 

      El jitomate se expende a 20 pesos el kilo, chile serrano 36 el kilo, depende de la calidad del picante. 

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      En cuanto el limón, se expendía a 44 y está a la venta 32 pesos y proviene de Colima. 

      Finalmente dijo que se tiene a la venta granada de exportación, que empezó a 100 pesos y hoy se vende a 68 pesos el kilo.

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