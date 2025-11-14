Auto atropella y mata a peatón

Ciudad Fernández.- Auto fantasma atropella a hombre que caminaba a orillas de la carretera quien perdió la vida, el accidente ocurrió cerca de la comunidad de San José de Gallinas, debido a las severas lesiones que le ocasionó.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 a la altura de la localidad de San José de Gallinas, cuando un hombre de 50 años de edad caminaba sobre la carretera. Sin embargo, de manera repentina un vehículo lo arrolló causándole severas lesiones que le provocaron la muerte.

Al lugar acudiendo paramédicos de Protección Civil y al evaluarlo para brindarle los primeros auxilios, se percataron que ya no tenía signos vitales.

Al lugar acudió personal de servicios periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista donde se realizó la necropsia de ley, se esperaba que en el transcurso de las horas fuera reclamado por sus familiares para brindarle sepultura, de acuerdo a sus creencias.

