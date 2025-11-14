logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Promete Alcaldía Buen Fin seguro

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Promete Alcaldía Buen Fin seguro

CIUDAD VALLES.- La Canaco y el Ayuntamiento dieron inicio oficial al Buen Fin en Valles en una comercializadora ferretera de Ciudad Valles y el secretario del Ayuntamiento dijo que los ciudadanos se deben sentir seguros al hacer sus compras en negocios que están integrados a este programa.

En el inicio de las operaciones del programa que este 2025 cumple 15 años de existir, hubo un pequeño protocolo en el que hablaron el presidente de la Canaco, Gerardo Charur Bendeck y el empresario Adán Lárraga, sobre la oportunidad económica de aprovechar las ofertas de estos cuatro días, por parte de los ciudadanos de bienes que requieran en su hogar o negocio.

En su alocución, el secretario Contreras Malibrán dijo que los compradores o consumidores deben sentirse tranquilos, porque habría un esfuerzo extra de seguridad para estos días de movimiento y compra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Elegirán a reina de la Justo Sierra
Elegirán a reina de la Justo Sierra

Elegirán a reina de la Justo Sierra

SLP

Carmen Hernández

Jornalero, atacado por enjambre de abejas
Jornalero, atacado por enjambre de abejas

Jornalero, atacado por enjambre de abejas

SLP

Carmen Hernández

Le provocaron severas lesiones; fue trasladado al Centro de Salud

Amenaza funcionario con levantón a ciudadano
Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

Amenaza funcionario con levantón a ciudadano

SLP

Redacción

Reclaman obra que no terminaron de Codesol

Atiende PC dos incendios por día
Atiende PC dos incendios por día

Atiende PC dos incendios por día

SLP

Redacción