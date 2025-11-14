Promete Alcaldía Buen Fin seguro

CIUDAD VALLES.- La Canaco y el Ayuntamiento dieron inicio oficial al Buen Fin en Valles en una comercializadora ferretera de Ciudad Valles y el secretario del Ayuntamiento dijo que los ciudadanos se deben sentir seguros al hacer sus compras en negocios que están integrados a este programa.

En el inicio de las operaciones del programa que este 2025 cumple 15 años de existir, hubo un pequeño protocolo en el que hablaron el presidente de la Canaco, Gerardo Charur Bendeck y el empresario Adán Lárraga, sobre la oportunidad económica de aprovechar las ofertas de estos cuatro días, por parte de los ciudadanos de bienes que requieran en su hogar o negocio.

En su alocución, el secretario Contreras Malibrán dijo que los compradores o consumidores deben sentirse tranquilos, porque habría un esfuerzo extra de seguridad para estos días de movimiento y compra.