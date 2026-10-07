Atienden los Bomberos más reportes por abejas

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MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos recibió reportes de cuatro enjambres de abejas y de avispas en diferentes puntos de la ciudad. Se pusieron el equipo adecuado y acudieron a los lugares a brindar el servicio que les requerían. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron el primer reporte de auxilio en el cual les decían que había un enjambre de abejas en la Privada Reyes del centro de la ciudad, por lo que acudieron con un apicultor para la recuperación de la colmena de abejas.

Posteriormente, recibieron otro reporte de una llamada de auxilio, pero ahora se trataba de un enjambre de avispas en el Bulevar de los Andes, en la colonia Magisterial, por lo que inmediatamente acudieron al lugar a verificar la veracidad de la información. Al llegar, vieron que el panal de avispas se encontraba en una pared de aproximadamente tres metros y procedieron a retirarlo.