Atletas del Tec, subcampeonas de voleibol de playa

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Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala reconoció el esfuerzo, disciplina y entrega de las estudiantes que representaron dignamente a la institución en el LXVIII evento Prenacional Deportivo Región III, celebrado en Saltillo, Coahuila, donde los equipos femeniles de softbol y voleibol de playa obtuvieron el título de subcampeonas.

Durante una reunión con el director del Tecnológico de Matehuala, José Luis Bernal Robledo, las atletas compartieron sus experiencias dentro de esta importante competencia deportiva, destacando el aprendizaje, la convivencia y el orgullo de portar los colores de la institución en un evento fuera del estado.

En el encuentro también estuvo presentes Mario Mata Ontiveros, jefe de Actividades Extraescolares, quien acompañó y reconoció el desempeño de las estudiantes durante su participación deportiva.

Las integrantes del equipo de softbol femenil fueron: Karol Gabriela Serrato Alvarado, Gretel Aylin Méndez Velázquez, Tania Guadalupe Roque Santillán, Kenia Guadalupe Moncada Ortiz, Cecilia Gabriela Sifuentes Rosales y Melissa Yuslendy Méndez Zavala. Por parte del equipo de voleibol de playa femenil participaron: Alexa Zuzeth Nava Herrera, Daniela Mata Villanueva y Regina Soto Chávez.

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Durante la reunión, las estudiantes hicieron entrega de los trofeos de Subcampeón Softbol y Subcampeón Voleibol Playa Femenil a las autoridades educativas, como símbolo del logro obtenido y del compromiso deportivo que distingue a la comunidad tecnológica.