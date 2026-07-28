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Atropellan a menor en evento de carreras

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Atropellan a menor en evento de carreras
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      Matehuala.- Durante la celebración del segundo aniversario de Chatarras Trucks, en las instalaciones de FEREMA, donde hicieron arrancones y otras actividades, durante el evento una camioneta que participaba terminó atropellando a un menor de edad al echarse de reversa, el conductor de la camioneta fue detenido y el pequeño llevado a un hospital.

      Los hechos se registraron cuando se realizaba un evento con distintas camionetas; sin embargo, uno de los participantes, que traía una enorme camioneta, al echarse de reversa terminó atropellando a un menor de edad, quienes estaban presentes fueron a auxiliar al pequeño, y hablaron a las corporaciones de emergencia para que le brindaran atención médica.

      El pequeño fue llevado a un hospital para recibir atención médica especializada, en el lugar también estaban elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron al conductor que atropelló al menor. 

      De acuerdo con la información recabada por los oficiales, el menor jugaba sobre el suelo cuando el conductor de la camioneta se echó de reversa sin darse cuenta de su presencia.

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      El menor de edad resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue auxiliado inmediatamente por los asistentes al evento, quienes solicitaron el servicio de una ambulancia para ser trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad. 

      Los oficiales procedieron a la detención de quien dijo llamarse Juan Francisco, de 28 años de edad.

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