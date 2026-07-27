logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Demanda el MHD liberar a Saíd López

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Demanda el MHD liberar a Saíd López
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Más de 500 integrantes del Movimiento Huasteco Democrático (MHD) marcharon del Centro Cultural a la calle Hidalgo para pedir la liberación de Saíd López de Olmos en la celebración de los 53 años del grupo.

      Esta mañana, además de conmemorar el aniversario de este grupo social que funge desde el año 1973 en la Huasteca, pidieron la liberación de Saíd López, quien cumple una condena por varios delitos en prisión domiciliaria, en el oriente de la ciudad. 

      Alrededor de 500 personas caminaron los tres kilómetros y medio entre el Centro Cultural y la calle Hidalgo, en donde hubo llamados a la justicia y la exigencia de la regularización de terrenos que ocupa actualmente parte de este colectivo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila
      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      SLP

      Huasteca Hoy

      La agresión ocurrió mientras realizaban labores de patrullaje

      Policías apoyan a adulto mayor
      Policías apoyan a adulto mayor

      Policías apoyan a adulto mayor

      SLP

      Redacción

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares
      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere sexagenario afuera de un local
      Muere sexagenario afuera de un local

      Muere sexagenario afuera de un local

      SLP

      Carmen Hernández