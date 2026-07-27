Demanda el MHD liberar a Saíd López

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CIUDAD VALLES.- Más de 500 integrantes del Movimiento Huasteco Democrático (MHD) marcharon del Centro Cultural a la calle Hidalgo para pedir la liberación de Saíd López de Olmos en la celebración de los 53 años del grupo.

Esta mañana, además de conmemorar el aniversario de este grupo social que funge desde el año 1973 en la Huasteca, pidieron la liberación de Saíd López, quien cumple una condena por varios delitos en prisión domiciliaria, en el oriente de la ciudad.

Alrededor de 500 personas caminaron los tres kilómetros y medio entre el Centro Cultural y la calle Hidalgo, en donde hubo llamados a la justicia y la exigencia de la regularización de terrenos que ocupa actualmente parte de este colectivo.