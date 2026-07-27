Ofrece ICAT curso de mantenimiento y reparar celulares de celulares

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RIOVERDE. - Invitan al curso de reparación y mantenimiento de celulares y tablet que inicia los primeros días de agosto en la Unidad del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

José Matilde Noyola Correa delegado del ICAT, dio a conocer que se cuenta con una lluvia de talleres, que ofrece para todas las personas.

En el mes de agosto ya está listo el taller de reparación y mantenimiento de celulares y tablets, se busca que tengan las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su propio emprendimiento.

Este taller se realizará los días 7, 14, 21 y 28 de agosto, durante los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, será impartido por Javier Arturo Saldaña Oseguera.

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Los interesados deberán presentar la copia del Ine, Curp y deberán de cubrir una cuota para poder inscribirse en cualquiera de los cursos que ofrecerá el ICAT.