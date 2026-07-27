Voz y Dignidad culmina hallazgo de restos en Biosfera

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CIUDAD VALLES.- Completa Voz y Dignidad un levantamiento de restos humanos en un predio de la Biosfera Sierra Abra-Tanchipa y se quejaron contra la falta de disposición del Gobierno del Estado.

Esta jornada, las madres buscadoras de esta asociación, liderada por Edith Pérez Rodríguez y por Guadalupe Mendiola Acosta se congratularon de haber terminado el levantamiento de restos humanos (fragmentos de huesos) que se supone pertenecieron a personas desaparecidas y exterminadas por el crimen organizado.

Sin embargo, reprocharon la falta de interés del Gobierno del Estado por presentar un plan de seguridad para éste y otros colectivos, además de afirmar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anda enfocada en campañas políticas en lugar de apoyarles.

Además, dijeron que a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas la tienen en el desamparo, puesto que el vehículo que tienen a su disposición se encuentra en condiciones deplorables.

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Semanas antes, amenazas directas de criminales, en esa misma zona, habían impedido terminar con la búsqueda de restos.