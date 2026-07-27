logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Voz y Dignidad culmina hallazgo de restos en Biosfera

Se queja el grupo de falta de apoyo de Gobierno estatal

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Voz y Dignidad culmina hallazgo de restos en Biosfera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Completa Voz y Dignidad un levantamiento de restos humanos en un predio de la Biosfera Sierra Abra-Tanchipa y se quejaron contra la falta de disposición del Gobierno del Estado. 

      Esta jornada, las madres buscadoras de esta asociación, liderada por Edith Pérez Rodríguez y por Guadalupe Mendiola Acosta se congratularon de haber terminado el levantamiento de restos humanos (fragmentos de huesos) que se supone pertenecieron a personas desaparecidas y exterminadas por el crimen organizado. 

      Sin embargo, reprocharon la falta de interés del Gobierno del Estado por presentar un plan de seguridad para éste y otros colectivos, además de afirmar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anda enfocada en campañas políticas en lugar de apoyarles. 

      Además, dijeron que a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas la tienen en el desamparo, puesto que el vehículo que tienen a su disposición se encuentra en condiciones deplorables. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Semanas antes, amenazas directas de criminales, en esa misma zona, habían impedido terminar con la búsqueda de restos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila
      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      SLP

      Huasteca Hoy

      La agresión ocurrió mientras realizaban labores de patrullaje

      Policías apoyan a adulto mayor
      Policías apoyan a adulto mayor

      Policías apoyan a adulto mayor

      SLP

      Redacción

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares
      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere sexagenario afuera de un local
      Muere sexagenario afuera de un local

      Muere sexagenario afuera de un local

      SLP

      Carmen Hernández