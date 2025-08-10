Aumentan los males diarreicos por lluvias

Matehuala.- En los últimos días se ha incrementado el número de personas que sufren enfermedades diarreicas en la ciudad, esto debido a los cambios de clima que se están presentando, donde algunos días llueve, luego se presenta fuerte calor, y mucha gente consume alimentos en la calle que están contaminados.

La Jurisdicción Sanitara número II en esta temporada de lluvias exhorta a la población a prevenir enfermedades diarreicas, que son las que lamentablemente están en aumento, en esta temporada por lo que hay que asegurarse de solo tomar agua potable, no comer alimentos echados a perder, lavar y desinfectar frutas y verduras, así como lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño.

Se debe prevenir enfermedades en la temporada de lluvias, es importante mantener una buena higiene personal y ambiental, evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y protegerse de picaduras de mosquitos, para evitar también adquirir enfermedades como el dengue, pues es algo que deben de evitar ya que esta enfermedad es muy peligrosa.

Muchos ciudadanos han estado acudiendo a la Clínica 10, Clínica 14, y sobre todo a los consultorios particulares reportando que tienen enfermedades diarreicas, por lo que la gente al salir a comer debe buscar lugares que tengan la higiene adecuada y sobre todo evitar comer en lugares al aire libre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí