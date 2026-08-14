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Aumentan quejas por abusos de agentes de GCE

Se manifiestan ciudadanos en la Presidencia, demandan apoyo

Por Carmen Hernández

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan quejas por abusos de agentes de GCE
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Ciudadanos cansados de ser extorsionados por parte de agentes de la Guardia Civil del Estado, protestan en Palacio Municipal, exigen la intervención del gobernador del estado, ante el nulo apoyo de autoridades municipales.  

      Familias cansadas de extorsiones, protestaron afuera del palacio municipal, portaban pancartas donde se leía "fuera ratas", "El pueblo tiene voz y voto", "Estamos cansados de tener miedo a la misma seguridad ". 

      Los manifestantes dieron a conocer que no hay día que los elementos de la Guardia Civil los extorsionen, mencionaron que cada que realizan los operativos, les roban el dinero y diversas pertenencias, sin motivo alguno. 

      Así mismo les toman fotos al INE, y los amenazan que en caso de denunciarlos ya cuenta con su domicilio y regresarán. 

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      Los protestantes fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento José Sánchez, quienes adelantaron que si la situación persiste, tomarán otro tipo de acciones, dado que la policía fue creada para proteger, no para robar.

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