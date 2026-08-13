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Estado

Anuncia el Alcalde limpia de ambulantes de los mercados

Bloquean espacios para peatones

Por Redacción

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Anuncia el Alcalde limpia de ambulantes de los mercados
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      CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo que a partir del lunes 17 de agosto, quitará a los ambulantes de la plataforma de los mercados de la ciudad. 

      Porque "la gente no agradece, yo soy permisivo y no apoyan", el presidente municipal manifestó que a partir del lunes, ninguna banqueta deberá estar ocupada por este tipo de vendedores. 

      Además de argumentar que hay pocos o casi nulos espacios para pasar alrededor del centro de comercio por excelencia de Valles, mencionó que no ha habido apoyo para que haya orden en esa parte del primer cuadro de la ciudad. 

      No quedó claro si el lunes habrá una remoción de los ambulantes que ocupan banquetas, escalinatas e incluso arroyo vehicular alrededor de los mercados o si habrá avisos previos a los líderes de estos vendedores.

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