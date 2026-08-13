Feria de la salud en la San Antonio

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Matehuala.- Se llevó a cabo la Feria de la Salud para personas adultas en la cancha de la colonia San Antonio, con el objetivo de acercar servicios de salud, prevención y atención integral a la población, el evento tuvo una gran respuesta por parte de los habitantes, quienes acudieron para recibir atención de manera gratuita.

Durante esta jornada se brindaron diferentes servicios y acciones enfocadas en el cuidado de la salud y la prevención, contribuyendo al bienestar y a mejorar la calidad de vida de las personas adultas del municipio. Los asistentes pudieron recibir chequeos médicos, orientación y recomendaciones para cuidar su salud. Dentro de la Feria de la Salud para Personas Adultas se ofrecieron servicios de atención dental, farmacia, atención psicológica, trabajo social y optometría. Para realizar esta actividad se contó con la participación y apoyo de IMSS-BIENESTAR, SORID, Cruz Roja, Protección Civil, Fomento Educativo, Coordinación de Derechos Humanos, Diversidad Sexual, Instancia Municipal de las Mujeres, Centro Cultural, Activación Física y Atención Ciudadana, quienes sumaron esfuerzos para brindar atención, orientación y diversos servicios a las y los asistentes.

La Feria de la Salud tuvo una excelente respuesta por parte de los habitantes de la colonia San Antonio, quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse a los diferentes módulos y recibir atención.