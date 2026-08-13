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La Feria aumenta ingresos a bicitaxis

Por Jesús Vázquez

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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La Feria aumenta ingresos a bicitaxis
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      Cedral.- Gracias a la Feria Regional y a los visitantes que llegan al municipio, los choferes de los bicitaxis están teniendo mucho trabajo, pues quienes se dedican a esta labor han tenido unos meses muy difíciles, con pocos ingresos.

      Con la llegada de la Feria Regional han tenido un gran incremento en la demanda de este servicio, pues muchos de los visitantes solicitan el traslado por el simple hecho de tener la experiencia de pasear en un bicitaxi por las calles de la ciudad. 

      Algunos acuden a tiendas y parques, mientras que otros piden a los choferes que los lleven a los lugares más bonitos e icónicos del municipio.

      Aunque la feria solamente tendrá una semana de duración, para los conductores representa una gran oportunidad de trabajo, ya que durante estos días pueden obtener ingresos adicionales y ahorrar un poco de dinero. 

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      Sin embargo, después de estas fechas la actividad volverá a la normalidad y los choferes tendrán que enfrentar nuevamente la baja demanda que ha registrado este servicio durante el año.

      Los conductores de bicitaxis señalaron que la situación económica ha sido complicada para ellos, pues cada vez son menos los ciudadanos que utilizan este medio de transporte. 

      Esto se debe, entre otros factores, a que muchas personas actualmente cuentan con motocicletas o automóviles, por lo que el uso del bicitaxi poco a poco se ha ido perdiendo.

      Los trabajadores mencionaron que apenas logran obtener lo necesario para cubrir sus gastos diarios, por lo que la Feria representa una importante oportunidad para generar ingresos adicionales y llevar un poco más de dinero a sus hogares.

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