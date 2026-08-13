Papelerías ya lucen llenas previo al nuevo ciclo escolar

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RIOVERDE.- Abarrotadas lucen las papelerías ante el ya próximo inicio del nuevo ciclo escolar, padres de familia acuden para comprar los útiles escolares que usarán el reanudarse las clases del nuevo ciclo escolar.

Los paterfamilias hacen largas filas en las papelerías, para comprar los artículos escolares que requieren sus hijos para volver a las aulas y empezar un nuevo ciclo escolar. Refieren los comerciantes que algunos artículos escolares tuvieron un incremento desde un 3 hasta un 10 por ciento, pero que son necesarios para que sus hijos regresen a las aulas con nuevos bríos y seguir su preparación académica.

Algunas madres optaron por reciclar la mochila y hojas de libreta, que quedaron del ejercicio pasado, por lo que se han ahorrado algunos recursos, porque es una fuerte inversión que tienen que atender los paterfamilias, ya que sus hijos deben continuar su preparación académica para llegar a ser un profesionista exitoso.