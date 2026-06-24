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Autoridades destruyen pirotecnia decomisada

Exhortan a la ciudadanía a evitar la compra y uso de pólvora

Por Jesús Vázquez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Autoridades destruyen pirotecnia decomisada
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      MATEHUALA.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la población y prevenir riesgos asociados al manejo inadecuado de materiales explosivos, se llevó a cabo la destrucción controlada de material pirotécnico decomisado mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Protección Civil Municipal de Matehuala, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Cuerpo de Bomberos y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

      Estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de prevención y reducción de riesgos que impulsan las distintas corporaciones de emergencia, garantizando que los 

      productos pirotécnicos asegurados sean eliminados de manera segura y conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

      La pirotecnia representa un riesgo importante cuando es utilizada de manera inadecuada o por personas sin la capacitación necesaria, pudiendo ocasionar quemaduras graves, lesiones oculares, amputaciones, incendios y daños materiales. Asimismo, su detonación puede afectar a niñas, niños, adultos mayores, personas con sensibilidad auditiva y animales de compañía.

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      Por ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar la compra y uso de productos pirotécnicos de procedencia clandestina, no permitir que menores de edad los manipulen y reportar cualquier venta irregular a las instancias correspondientes.

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