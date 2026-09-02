Avispas invaden 4 casas en Matehuala

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MATEHUALA.- En un solo día, los elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a cuatro domicilios diferentes, donde les pidieron apoyo para retirar peligrosos panales de avispas. Afortunadamente, gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio, no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con la base operativa del Cuerpo de Bomberos, la primera llamada de auxilio, en la que les reportaron que había un panal de avispas, fue en un domicilio ubicado en el camino a la comunidad de San Rafael, por lo que rápidamente acudieron a verificar y, al llegar, vieron que no solo era uno, sino varios los panales que se encontraban en el lugar, por lo que procedieron a trabajar en retirarlos y evitar que alguien saliera lesionado.

Posteriormente, recibieron otra llamada en la que reportaban que había un peligroso panal de avispas en el interior de una casa ubicada en la calle Ceibas, en la colonia Olivar de las Ánimas. Los elementos acudieron para realizar el control de un panal de avispas que se encontraba en una caja.

Al controlarlo, a los pocos minutos les solicitaron ayuda sobre otro panal de avispas en la calle San Felipe, en el fraccionamiento Guadalupe, trasladándose personal para realizar su control. El último reporte fue en un domicilio ubicado en la calle 3 de diciembre, en la colonia San Francisco, y al llegar comenzaron a trabajar para retirar el panal. Afortunadamente, gracias a la pronta acción de esta corporación, no hubo personas lesionadas.

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