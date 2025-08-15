Ayudan a migrante a regresar a su país

Matehuala.- La Coordinación de atención y seguimiento a víctimas y personas vulnerables que integran la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, el Sistema DIF y Derechos Humanos, ayudaron a una persona de sexo masculino de origen hondureño a regresar a su país tras permanecer varios días en Matehuala bajo condiciones vulnerables.

Las instituciones municipales y estatales colaboraron de manera equitativa para conseguir los boletos y abordar a la persona migrante a un autobús de pasajeros con rumbo al sur del país, donde se le dará seguimiento de manera interinstitucional hasta que sea reunido con sus familiares. Además, se le ayudó con alimento, medicamento y vestimenta, así como de orientación sobre su situación de migración.

De la misma manera ya se trabaja con otras dos personas que llegaron al municipio y que en ocasiones han incurrido en algunos delitos, pero que no cuentan con familiares en el municipio que los ayude en cuestiones de vivienda y comida, por lo que se les está apoyando esperando que no vuelvan a incurrir en delitos.

La Coordinación de atención y seguimiento a víctimas y personas vulnerables, trabaja y da seguimiento a las personas que necesitan de ayuda y ser canalizadas a las instancias correspondientes o trasladarlas a su lugar de origen.

