Camión de abarrotes choca contra un taxi

CIUDAD VALLES.- El chofer de un camión propiedad de la Abarrotera de Valles no tuvo precaución al realizar una maniobra en la avenida Universidad y terminó chocando contra un taxi; no se reportaron heridos.

De acuerdo con la información recabada, el conductor del camión marca International, color blanco y de caja cerrada, circulaba por la avenida Universidad con dirección del Distribuidor Vial hacia las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

Al llegar al cruce con la calle Guanajuato, frente a la tienda Su Bodega, intentó utilizar el retorno y, al realizar la maniobra, no tuvo la debida precaución, atravesándose en el paso de un vehículo Nissan Versa blanco y verde habilitado como taxi, con número económico 008 del sitio Hidalgo.

El taxista tuvo que frenar bruscamente e incluso giró el volante para intentar esquivar la unidad pesada, pero su vehículo dio un giro sobre su eje, y fue en ese momento que la parte posterior del camión impactó al taxi, proyectándolo contra la caja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los daños en el vehículo de alquiler fueron cuantiosos, pero de manera milagrosa el chofer resultó ileso; además, no llevaba pasaje al momento del percance.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Debido a que ambos vehículos contaban con seguro, se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo.