Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

Derivado de la oportuna intervención de agentes municipales, se detuvo a un hombre por presuntos delitos de índole sexual, esto en la colonia Rancho Blanco.

Policías soledenses se presentaron en Circuito Potosí Oriente, en la colonia mencionada, donde, en una unidad de transporte público Metrored, se informó que un sujeto fue señalado por una pasajera, quien indicó que le realizó tocamientos al bajar del mismo.

Oficiales municipales le indicaron a quien dijo llamarse Francisco “N” de 47 años, que sería detenido por presuntos delitos de índole sexual, para después ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

Por otra parte, la afectada fue canalizada con la Unidad de Atención de Violencia Familiar y de Género (UAVI), para brindarle atención psicológica y acompañamiento jurídico.

