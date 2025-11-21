logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

La víctima fue canalizada con UAVI para brindarle atención psicológica

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

Derivado de la oportuna intervención de agentes municipales, se detuvo a un hombre por presuntos delitos de índole sexual, esto en la colonia Rancho Blanco.

Policías soledenses se presentaron en Circuito Potosí Oriente, en la colonia mencionada, donde, en una unidad de transporte público Metrored, se informó que un sujeto fue señalado por una pasajera, quien indicó que le realizó tocamientos al bajar del mismo.

Oficiales municipales le indicaron a quien dijo llamarse Francisco “N” de 47 años, que sería detenido por presuntos delitos de índole sexual, para después ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará su situación legal.

Por otra parte, la afectada fue canalizada con la Unidad de Atención de Violencia Familiar y de Género (UAVI), para brindarle atención psicológica y acompañamiento jurídico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones
Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

SLP

Redacción

Dicha acción ocurrió en la Col. Genovevo Rivas Guillén Norte

Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas
Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas

Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas

SLP

Redacción

Capturan a tres hombres armados
Capturan a tres hombres armados

Capturan a tres hombres armados

SLP

Redacción

Viajaban en una camioneta Dodge Durango modelo 1998

Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored
Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

SLP

Redacción

La víctima fue canalizada con UAVI para brindarle atención psicológica