Bendicen mochilas en parroquias
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MATEHUALA.- Las diferentes parroquias de la Diócesis de Matehuala llevaron a cabo la bendición de mochilas, esto debido al regreso a clases. Hubo una buena respuesta por parte de niños y jóvenes estudiantes, y de esta manera empezaron el ciclo escolar con la ayuda de Dios, deseándoles a los estudiantes que tengan excelentes calificaciones.
Los menores de edad que acababan de entrar a clases acudieron con sus padres a las iglesias y, claro, también llevaban sus mochilas que usarán a lo largo del ciclo escolar. Para iniciar este bonito evento, primeramente, se llevaron a cabo misas de acción de gracias, con la finalidad de que Dios los cuide y proteja mientras van y salen de clases.
El sacerdote que ofició la misa mencionó que es importante no solo bendecir las mochilas, pues cada uno de los menores también debe poner de su parte y echarle ganas a las clases para tener buenas calificaciones y tener un mejor futuro, pues no con la pura bendición milagrosamente van a obtener buenas calificaciones.
Dentro de la ceremonia se les pidió respetar a sus maestros y obedecerlos, pues tristemente en la actualidad ya muchos estudiantes no respetan a los profesores. Finalmente, el padre, al término de la eucaristía, pidió que se acercaran para echarles el agua bendita a las mochilas e hizo una oración especial para que tengan un excelente ciclo escolar 2026.
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