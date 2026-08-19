Bienestar llama a respetar los turnos para registro al SUS

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CIUDAD VALLES.- Pide Bienestar respetar los turnos que les dan los enfermeros casa por casa para que no acudan desde la madrugada a las oficinas por su alta al Servicio Universal de Salud.

Las filas para la alta al SUS comienzan a formarse desde la madrugada y cuando llega la hora de abrir la oficina hay más de las 180 personas que recibe al día la oficina de Bienestar al día "por límite de capacidad", de acuerdo con la delegada Griselda Mezquida Saldaña.

Explicó que los turnos se los dan los enfermeros Casa por Casa del Gobierno federal, sin embargo, algunos potenciales beneficiarios se exasperan y acuden sin cita a formarse, quedándose en ascuas, en muchas ocasiones, porque no estaban contemplados para el día que se presentan.

Esta integración al SUS también sirve como prueba de supervivencia al Gobierno federal y es un trámite que los beneficiarios adultos mayores y los discapacitados deben hacer.

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