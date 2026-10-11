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Bloquean carretera en Tamazunchale; exigen topes

Desde hace tiempo han solicitado la colocación de reductores, sin respuesta

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Bloquean carretera en Tamazunchale; exigen topes
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      CIUDAD VALLES.- Luego de un accidente en el que murió un motociclista en la Tamazunchale-Chapulhuacanito, habitantes de la zona bloquearon la rúa exigiendo topes en ese lugar. 

      Néstor N., un joven de 18 años de edad se incorporó a la carretera, a la altura de su población de origen, Limajyo, cuando un camión de volteo lo atropelló. 

      La tragedia provocó que gente de la zona comenzara a atravesar objetos y bloquear esa parte del camino, en protesta por la falta de topes o reductores que han pedido desde hace muchos meses. 

      La protesta promete permanecer en el lugar hasta que se acerquen autoridades a responder, ya que la falta de topes en el lugar hace que los vehículos de todos los tamaños aceleren excesivamente, provocando tragedias como la del motociclistas atropellado y muerto.

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