logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos capturan un tlacuache en una casa

Por Carmen Hernández

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos capturan un tlacuache en una casa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Fernández.- Elementos del cuerpo de bomberos capturaron un tlacuache que luego fue llevado a su hábitat natural, evitando que fuera sacrificado.  

      El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán explicó que se está cubriendo cada una de las llamadas de auxilio que se reciben en la corporación. 

      Ahora se solicitó su apoyo porque en una vivienda fue encontrado un tlacuache, que generó temor entre la familia que habita ese domicilio.  

      El jefe de familia solicitó apoyo a la institución, para que fuera capturado el animal.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De inmediato acudieron elementos y lograron capturar al animal, que causaba temor entre la familia. 

      El tlacuache fue trasladado de manera inmediata a su hábitat natural para su conservación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts
      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts

      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts

      SLP

      Martín Rodríguez

      Comienza a llegar turbiedad del afluente a las casas

      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido
      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

      SLP

      Jesús Vázquez

      Al animalito se le detectó una lesión, que sería un caso de barrenador

      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense
      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense

      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense

      SLP

      Jesús Vázquez

      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario
      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario

      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario

      SLP

      Jesús Vázquez

      Presentaba ya un notable deterioro por el paso de los años