Bomberos capturan un tlacuache en una casa
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Ciudad Fernández.- Elementos del cuerpo de bomberos capturaron un tlacuache que luego fue llevado a su hábitat natural, evitando que fuera sacrificado.
El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán explicó que se está cubriendo cada una de las llamadas de auxilio que se reciben en la corporación.
Ahora se solicitó su apoyo porque en una vivienda fue encontrado un tlacuache, que generó temor entre la familia que habita ese domicilio.
El jefe de familia solicitó apoyo a la institución, para que fuera capturado el animal.
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De inmediato acudieron elementos y lograron capturar al animal, que causaba temor entre la familia.
El tlacuache fue trasladado de manera inmediata a su hábitat natural para su conservación.
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