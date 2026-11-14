Bomberos capturan un zorrillo en una casa

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Matehuala.- Los Bomberos rescataron un zorrillo que se encontraba en la cochera de un domicilio particular en la colonia Dichosa, el que después de capturarlo, fue trasladado a su hábitat natural, donde finalmente fue liberado.

De acuerdo con la información de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban la presencia de un zorrillo dentro de una vivienda, ubicada en la calle Pascual Orozco, de la colonia Dichosa, por lo que en una unidad acudieron al lugar para rescatar el animal.

Al llegar, los elementos de Bomberos fueron recibidos por los propietarios de la vivienda, quienes les indicaron que el zorrillo se encontraba en la cochera, los bomberos se colocaron equipo especial y utilizaron herramientas de trabajo para poder capturarlo, evitando que el animal expulsara su líquido maloliente, el cual puede llegar a rociar hasta una distancia de cinco metros, por lo que realizaron las maniobras para su captura con mucha precaución.

Finalmente, los Bomberos lograron poner a salvo al animal y devolverlo a su entorno natural, evitando que representara algún riesgo para los habitantes de la vivienda.

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Asimismo, se exhorta a la población a no intentar capturar este tipo de animales por cuenta propia y solicitar el apoyo de las corporaciones de auxilio para evitar accidentes.