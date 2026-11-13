Ejido Ojo de Agua de Solano, de fiesta
Celebran aniversario de fundación, habrá un desfile y eventos culturales
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Ejido Ojo de Agua de Solano estará de manteles largos ya que cumplirá el 89 aniversario de fundación este próximo 15 de noviembre, por lo que se realizarán varias actividades deportivas y culturales.
Las autoridades ejidales invitan a la población para que se sumen a las actividades que se llevarán a cabo este domingo, que iniciarán a las 8 de la mañana con un acto cívico.
Luego a las 8:30 habrá un desfile conmemorativo donde participará alumnos de diversas instituciones educativa, que realizarán una caminata acompañados de una banda para amenizar la caminata.
Además, se realizará un convivió tradicional y a las 12 horas un festival cultural.
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Es por ello que le invita a la población, así como a las comunidades, para que participen en este magno evento para celebrar el aniversario de fundación de la comunidad, una fecha muy especial para toda la población.
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