logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ejido Ojo de Agua de Solano, de fiesta

Celebran aniversario de fundación, habrá un desfile y eventos culturales

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Ejido Ojo de Agua de Solano, de fiesta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Ejido Ojo de Agua de Solano estará de manteles largos ya que cumplirá el 89 aniversario de fundación este próximo 15 de noviembre, por lo que se realizarán varias actividades deportivas y culturales. 

      Las autoridades ejidales invitan a la población para que se sumen a las actividades que se llevarán a cabo este domingo, que iniciarán a las 8 de la mañana con un acto cívico. 

      Luego a las 8:30 habrá un desfile conmemorativo donde participará alumnos de diversas instituciones educativa, que realizarán una caminata acompañados de una banda para amenizar la caminata.  

      Además, se realizará un convivió tradicional y a las 12 horas un festival cultural. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Es por ello que le invita a la población, así como a las comunidades, para que participen en este magno evento para celebrar el aniversario de fundación de la comunidad, una fecha muy especial para toda la población.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles
        Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles

        Hallan sin vida en la capital potosina a médica de Ciudad Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        Blanca Ruth Hernández Ortiz trabajó durante varios años en la clínica del ISSSTE y en el Hospital General de Ciudad Valles.

        Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades
        Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades

        Llaman a vacunarse, para prevenir enfermedades

        SLP

        Jesús Vázquez

        Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol
        Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol

        Desestima el CEEPAC denuncia contra Tecmol

        SLP

        Redacción

        Pese a evidencias que se presentaron, no hay nada que investigar

        Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas
        Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas

        Ofrece Salud cirugías de vasectomía, gratuitas

        SLP

        Redacción