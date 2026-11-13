Podan áreas forestales de comunidad Cieneguillas

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RIOVERDE.- En la comunidad de Cieneguilla iniciaron los trabajos para la reducción de incendios forestales, la campaña se realiza por los daños que están generando en las zonas boscosas de la región.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se tiene un convenio con el Comisión Nacional Forestal (Conafor), es por ello que se está trabajando de la mano con la Red Fox.

El equipo se desplazó al Ejido de Cieneguillas, en los parajes de Cuesta Blanca y las Pingüicas, se realizan labores de poda y apilamiento de material vegetal, la finalidad es que no haya combustible forestal y por ende reducir los incendios que se llegan a generar por la maleza seca.

Los trabajos se adelantan, porque el próximo año inicia la temporada de incendios forestales y hay que adelantarse a los tiempos para poder reducir los incendios.

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