Motociclista lesionada, luego de derrapar

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CIUDAD VALLES.- Una joven motociclista resultó lesionada luego de derrapar sobre una mancha de aceite que se encontraba en la Glorieta Hidalgo; tuvo que ser auxiliada por socorristas y trasladada a un hospital.

La afectada fue identificada como Yazmín, quien circulaba a bordo de una motocicleta sobre el bulevar México-Laredo, con dirección de sur a norte.

Al llegar a la mencionada glorieta, las llantas de su unidad pasaron sobre aceite que estaba derramado en la superficie de rodamiento, lo que provocó que perdiera el control y cayera sobre el pavimento.

Debido al impacto contra el suelo, la joven sufrió diversas lesiones y quedó tendida en medio de la vialidad, por ello fue necesaria la intervención de corporaciones de emergencia.

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Poco después arribaron socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Policías de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar para brindar apoyo vial y prevenir otro accidente mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

Por su parte, elementos de Protección Civil Municipal efectuaron labores de limpieza para retirar el aceite derramado sobre el pavimento, debido a que representaba un riesgo para los automovilistas y motociclistas que circulaban por ese sector.