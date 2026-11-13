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Proyecto del Tecnológico fertiliza campos cañeros

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Proyecto del Tecnológico fertiliza campos cañeros
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      CIUDAD VALLES.- Un estudiante y su asesor diseñaron un fertilizante biodegradable que actualmente usan 12 productores de caña de Valles, con el que se aprovecha mejor la productividad de la gramínea.

      Esta tarde, el doctor en Ciencias Agropecuarias, Daniel Perales Rosas y su alumno de Agronomía, Carlos Aguillón Becerra hablaron del producto Biocal, que ya se oferta a agricultores y que consiste en un fertilizante natural, donde encapsulan organismos biológicos de este mismo ecosistema para hacer mucho más productivos los cultivos, con la diferencia de que el producto es inocuo, comparado con el de estiércol que se utiliza normalmente.

      Por las condiciones de la misma escuela, no tienen manera de producir a gran escala, pero 12 agricultores han probado su rendimiento en ciclos pasados. 

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