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Bomberos controlan un panal de abejas

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos controlan un panal de abejas
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      Matehuala.- Bomberos atendieron dos llamados de auxilio, el primero para controlar un panal de abejas localizado en un árbol del fraccionamiento San Agustín, luego para apagar un incendio que amenazaba con reactivarse en una chatarrera ubicada en la colonia Guadalupe.

      De acuerdo con la información proporcionada recibieron un reporte en el que se informaba sobre la presencia de una colmena de avispas en un árbol sobre la calle San Agustín, en el fraccionamiento del mismo nombre. 

      Los tragahumo se trasladaron al sitio para realizar las maniobras de control y eliminar el riesgo para los habitantes del sector.

      Posteriormente, durante la madrugada del miércoles recibieron otro llamado de auxilio en el que se reportaba la reactivación de un incendio en una chatarrera ubicada en la colonia Guadalupe. Cabe señalar que este siniestro ya había sido controlado durante la tarde del martes; sin embargo, horas después el fuego volvió a reactivarse.

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      Personal de esta corporación de auxilio acudió de inmediato al lugar con una unidad cisterna, tras varios minutos de intensas labores, logró sofocar nuevamente el fuego, evitando que las llamas se propagaran a predios cercanos. 

      En ambos servicios no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la chatarrera.

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