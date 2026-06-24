Bomberos rescatan a un gato atorado en un poste

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MATEHUALA.- Elementos de Bomberos acudieron a la colonia Aviación para rescatar a un minino que se encontraba en la parte alta de un poste desde hacía varias horas y no podía bajar. Los vecinos temían que algo le sucediera reportaron el incidente; afortunadamente, los bomberos lograron poner a salvo sin ningún problema al gato.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio reportando que había un gato atrapado en un poste en la calle Aeropuerto, en la colonia Aviación.

El animal llevaba varias horas en el lugar y no podía descender por sus propios medios, por lo que de inmediato acudieron elementos de esta corporación de auxilio para brindarle apoyo.

Al llegar al sitio, los bomberos utilizaron una escalera y ascendieron varios metros para lograr rescatar al gatito. Una vez que fue bajado, lo entregaron a sus propietarios y les recomendaron tener mayor cuidado con

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su mascota.

En los últimos días, el Cuerpo de Bomberos ha realizado varios rescates de gatos que, debido a sus travesuras, terminan en situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.