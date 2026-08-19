Bomberos rescatan y reubican dos víboras
Por fortuna no hubo personas lesionadas por picaduras
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MATEHUALA.- Elementos de Bomberos acudieron a realizar el control y captura de dos víboras localizadas en diferentes puntos de la ciudad. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y los animales fueron liberados posteriormente en su hábitat natural.
De acuerdo con la información proporcionada por la Base Operativa del Cuerpo de Bomberos, se recibieron dos reportes en diferentes puntos de la ciudad, donde se solicitaba el apoyo de esta corporación para capturar a las víboras, por lo que los elementos acudieron inmediatamente a verificar la situación.
El primer reporte se recibió desde la calle Villa de Reyes, en la colonia Fidel Velázquez. Los elementos de Bomberos acudieron al domicilio y, con autorización de los propietarios ingresaron para realizar la búsqueda del reptil. Después de varios minutos de búsqueda, los bomberos lograron localizar y capturar a la víbora de manera segura, y fue liberada nuevamente en su hábitat natural.
Más tarde, los elementos recibieron otro reporte para acudir a la calle Bravo, en el centro de Matehuala, donde se informó que una víbora se encontraba en una camioneta. Los integrantes de la corporación acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para capturar la víbora, evitando que alguna persona resultara lesionada. Una vez asegurada, la víbora también fue trasladada y liberada en su hábitat natural.
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