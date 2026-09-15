Bordo derivador, un riesgo para familias

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Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias el bordo derivador que se encuentra en la parte de la calle de camino Viejo a al Paz quedó lleno de agua y con un lodazal, por lo que los habitantes que viven pasando esta zona como de la comunidad de San José de los Olivas se les complica el poder cruzar ya sea en sus vehículos o caminando.

El bordo derivador es un verdadero problema para la gente que vive en la comunidad de San José de los Olivas que diariamente tienen que pasar por este lugar para ir de compras, o para irse a trabajar.

La señora Honoria Cervantes habitante de la comunidad de San José de los Olivas comentó que desde hace años se ha pedido que se coloque un puente en esta zona como el que está en la colonia Villa Fontana, para que los ciudadanos puedan pasar por el bordo derivados en sus vehículos, sin embargo, pasan las administraciones ninguna hace caso a esto, y el mayor problema es cada que llueve, ya que se hace un encharcamiento de agua y un lodazal que dura varios días.

Comentó que debido a esto se genera un verdadero problema para que la gente pueda pasar en sus bicicletas, carros, motos o hasta caminando, agregó que el problema es en el caso de que luego las personas que se enferman y para ir al médico o a la farmacia le batallan para poder cruzar este bordo derivador, además de que dado que les queda cerca la colonia Villa Fontana no hay tiendas en esta zona, pero para ir a Villa Fontana tienen que cruzar el bordo.

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