Buena respuesta a la certificación de Curp

Matehuala.- Excelente respuesta de habitantes de la cabecera municipal y comunidades, que han estado acudiendo a La Oficialía del Registro Civil para certificar su CURP, así como para llevar cabo el trámite de enmiendas de las actas de nacimiento.

Juana María del Rocío Salazar Ibarra, oficial primero del Registro Civil informó que han tenido buena respuesta en la certificación de Curps y enmiendas de acta de nacimiento, donde están trabajando hasta horas extra para atender a toda la población que está acudiendo, pues a pesar que el horario es de ocho de la mañana a tres de la tarde, han estado cerrando oficina después de las seis de la tarde para atender a todas las personas que llegan a tramitar sus documentos.

Comentó que está llevando a cabo la certificación de Curp y enmienda de acta de nacimiento en coordinación con el Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y el Registro Civil, agregó que la certificación de actas de nacimiento y el trámite de Curp es únicamente para las personas de Matehuala, así mismo tiene que ir el interesado a realizar el trámite, pues no van a realizar trámites de personas que no vayan físicamente, esto para evitar que se haga un fraude ya que hay quienes aprovechan estas campañas y cobran a la gente para hacer estos trámites, siendo que la campaña es completamente gratuita.

Comentó que, en el caso de adultos mayores con enfermedad, o personas con alguna discapacidad que no puedan acudir a realizar este trámite, deberán entregar una carta a poder. Pero tiene que ser un familiar.

Expresó que debido a la buena respuesta que han tenido también el sábado habrá servicio, en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, y ese día terminaría la campaña, pues el lunes empezarán a enviar los trámites de las personas de manera digital, y el miércoles ella acudirá a San Luis Potosí a entregar todas las carpetas integradas para sus trámites.