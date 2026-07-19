Busca Medina reactivar actividad deportiva en una zona peligrosa

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CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina Salazar dijo que habló con autoridades de la Secretaría de Turismo para impulsar un torneo nacional de pesca en la presa La Lajilla, lugar en donde las actividades han desaparecido casi por completo por actividades delincuenciales en Laguna del Mante.

En los últimos dos años, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros ha encontrado 15 campos de exterminio humano en los alrededores de la presa, que pertenece al ejido Laguna del Mante.

No obstante, el munícipe refirió que estuvo en pláticas con la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echeverría, para impulsar esa reactivación en ese sitio, en donde podría haber una convocatoria nacional de pescadores para torneos de gran calado.

La presa La Lajilla ha recuperado su población acuática tras los últimos años de lluvias abundantes y, en ese mismo lugar había un encuentro anual de pescadores deportivos.

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Por lo que reiteró el alcalde será importante reactivar esta zona para deporte de pesca.