Cabalgata en honor de Virgen de la Asunción

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Cedral.- Con gran alegría se llevó a cabo la cabalgata en honor a la Virgen de la Asunción, santa patrona del municipio, donde participaron más de 200 personas en esta tradición que se realiza cada año.

La cabalgata salió de la comunidad de Santa Teresa y se dirigió hacia el municipio de Cedral, donde recorrió las principales calles de la ciudad.

Durante el recorrido, una banda interpretó diversas melodías, mientras que decenas de personas se encontraban en las calles esperando disfrutar de esta tradicional celebración en honor a la Virgen de la Asunción.

En la cabalgata participaron niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, además de las escaramuzas charras, quienes engalanaron este importante evento, durante el recorrido, una de las escaramuzas cayó de su caballo; afortunadamente fue atendida rápidamente por las corporaciones de auxilio y no sufrió golpes de gravedad.

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La cabalgata concluyó en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde los jinetes llegaron para elevar sus oraciones y pedir a la Virgen que continúe apoyándolos a lo largo del año, además de brindarles protección y acompañarlos en sus actividades.

Cabe hacer mención que durante estos días se han estado llevando a cabo peregrinaciones y danzas en honor a la Virgen.