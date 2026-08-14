logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cabalgata en honor de Virgen de la Asunción

Por Jesús Vázquez

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
A
Cabalgata en honor de Virgen de la Asunción
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cedral.- Con gran alegría se llevó a cabo la cabalgata en honor a la Virgen de la Asunción, santa patrona del municipio, donde participaron más de 200 personas en esta tradición que se realiza cada año.

      La cabalgata salió de la comunidad de Santa Teresa y se dirigió hacia el municipio de Cedral, donde recorrió las principales calles de la ciudad. 

      Durante el recorrido, una banda interpretó diversas melodías, mientras que decenas de personas se encontraban en las calles esperando disfrutar de esta tradicional celebración en honor a la Virgen de la Asunción.

      En la cabalgata participaron niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, además de las escaramuzas charras, quienes engalanaron este importante evento, durante el recorrido, una de las escaramuzas cayó de su caballo; afortunadamente fue atendida rápidamente por las corporaciones de auxilio y no sufrió golpes de gravedad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La cabalgata concluyó en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde los jinetes llegaron para elevar sus oraciones y pedir a la Virgen que continúe apoyándolos a lo largo del año, además de brindarles protección y acompañarlos en sus actividades. 

      Cabe hacer mención que durante estos días se han estado llevando a cabo peregrinaciones y danzas en honor a la Virgen.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La Feria aumenta ingresos a bicitaxis
      La Feria aumenta ingresos a bicitaxis

      La Feria aumenta ingresos a bicitaxis

      SLP

      Jesús Vázquez

      Papelerías ya lucen llenas previo al nuevo ciclo escolar
      Papelerías ya lucen llenas previo al nuevo ciclo escolar

      Papelerías ya lucen llenas previo al nuevo ciclo escolar

      SLP

      PULSO

      Feria de la salud en la San Antonio
      Feria de la salud en la San Antonio

      Feria de la salud en la San Antonio

      SLP

      Jesús Vázquez

      Anuncia el Alcalde limpia de ambulantes de los mercados
      Anuncia el Alcalde limpia de ambulantes de los mercados

      Anuncia el Alcalde limpia de ambulantes de los mercados

      SLP

      Redacción

      Bloquean espacios para peatones