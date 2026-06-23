Cae ciclista de voladero a barranco
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Matehuala.- Un hombre que viajaba en bicicleta por la Cuesta de Real de Catorce cayó a un barranco de más de 20 metros de profundidad en una zona de difícil acceso. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes realizaron las labores de búsqueda y rescate para posteriormente trasladarlo a un hospital.
Los hechos ocurrieron en la Cuesta de Real de Catorce, donde un ciclista se salió del camino y terminó cayendo desde una altura de poco más de 20 metros. Sus compañeros, al percatarse de lo sucedido, solicitaron de inmediato apoyo a las corporaciones de emergencias para rescatar al hombre accidentado.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, quienes iniciaron un operativo de búsqueda y rescate, ya que el accidente ocurrió en una zona de muy difícil acceso. Después de varios minutos lograron localizar al ciclista con signos vitales, pero con lesiones de gravedad, pues el hombre cayó en una zona con tierra u hojas de árboles, por lo que fue rescatado y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado a un hospital de la capital potosina, donde recibe atención médica.
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