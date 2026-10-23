Entregan cientos de enmiendas regularizadas
Realizaron trámite de Curp y actas de nacimiento
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Entregan documentos a más de 800 personas que realizaron trámites para enmiendas y certificación de Curp con antelación y ahora ya fueron regularizados.
En el mes de julio decenas de personas se acercaron al municipio para solicitar trámite de una enmienda y corrección de nombre, entre otros trámites que requerían.
El evento se realizó en el Auditorio Valentín Gama, lugar que reunió a habitantes de la cabecera municipal así como de las comunidades que realizaron el trámite que requerían.
El evento fue encabezado por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Dif Karina Quintero, Jacobo Cerda, director de Enmiendas, el director de la Oficialía del Registro Civil Felipe de Jesús Rivera y el director del Registro Civil en el Estado Jorge Omar Muñoz Martínez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fueron entregados 800 documentos que fueron tramitados con antelación.
Estas campañas continuarán a fin de seguir apoyando a la población que tenga algún error en su acta de nacimiento o Curp.
no te pierdas estas noticias
Acusan motivos políticos en relevo de director del Cobach
Huasteca Hoy
Alumnos, padres y docentes exigen el regreso de Genaro Castellanos
Yolanda Cepeda entrega despensas de Sedesore
Redacción
En redes sociales anuncia la llegada a las comunidades