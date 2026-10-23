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Entregan cientos de enmiendas regularizadas

Realizaron trámite de Curp y actas de nacimiento

Por Carmen Hernández

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Entregan cientos de enmiendas regularizadas
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      RIOVERDE.- Entregan documentos a más de 800 personas que realizaron trámites para enmiendas y certificación de Curp con antelación y ahora ya fueron regularizados. 

      En el mes de julio decenas de personas se acercaron al municipio para solicitar trámite de una enmienda y corrección de nombre, entre otros trámites que requerían. 

      El evento se realizó en el Auditorio Valentín Gama, lugar que reunió a habitantes de la cabecera municipal así como de las comunidades que realizaron el trámite que requerían.  

      El evento fue encabezado por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Dif Karina Quintero, Jacobo Cerda, director de Enmiendas, el director de la Oficialía del Registro Civil Felipe de Jesús Rivera y el director del Registro Civil en el Estado Jorge Omar Muñoz Martínez. 

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      Fueron entregados 800 documentos que fueron tramitados con antelación.  

      Estas campañas continuarán a fin de seguir apoyando a la población que tenga algún error en su acta de nacimiento o Curp.

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