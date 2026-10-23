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Presentan Festival de Día de Muertos

Habrá concurso de catrinas, además de otros eventos culturales

Por Jesús Vázquez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Presentan Festival de Día de Muertos
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      Matehuala.- En rueda de prensa fueron presentadas las actividades culturales, artísticas y tradicionales que el Gobierno Municipal prepara para celebrar el Festival de Muertos 2026, con eventos que se desarrollarán del 22 de octubre al 2 de noviembre, con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y promover la convivencia familiar.

      Para el 28 de octubre se tienen programados el evento "Arte en tu Pan, pintando a tu muertito", en el Parque Álvaro Obregón, además de concursos de catrinas y fachadas alusivas al Día de Muertos. También se llevará a cabo un taller de cocina tradicional en el Centro Cultural Municipal.

      El 30 de octubre se realizará la inauguración de la Copa Cachorros, seguida de actividades como Catrinas Run, la callejoneada de la Copa Cachorros y la iluminación de panteones, programada hasta el 2 de noviembre, También se instalarán los tradicionales Manjares de Muertos en la Plaza de Armas, donde se ofrecerá un espacio para disfrutar de la gastronomía relacionada con estas fechas.

      El domingo 1 de noviembre se desarrollarán diversas actividades, entre ellas una carrera de ciclismo de ruta, la premiación y clausura de la Copa Cachorros, así como el evento Xantolo en tu Colonia, en la colonia Del Bosque.

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      Ese mismo día se realizará la instalación de un Mega Altar con ofrenda musical, la inauguración del recorrido "Viaje al Mictlán", presentaciones de Dance Step y la puesta en escena "Camino al Mictlán, Xantolo". La jornada concluirá con la participación de la Comparsa Fernández Arriaga de Ébano, San Luis Potosí.

      El lunes 2 de noviembre, Día de Muertos, se llevará a cabo el Mitote de las Ánimas en el Panteón Guadalupe, además de la presentación del Coro Infantil de Matehuala y el recorrido "Viaje al Mictlán".

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