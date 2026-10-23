Concluye campaña Rodando Seguro
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Ciudad Fernández.- Concluyó la Campaña Rodando Seguro, Seguridad y Prevención Vial, se entregaron 110 cascos y 200 candados para personas que conducen una motocicleta.
El alcalde Rodolfo Loredo Hernández y el director de Seguridad Pública Municipal Abel Alejandro Aviña, estuvieron repartiendo los cascos con valor de hasta 2 mil pesos en las comunidades de la Ribera, Ejido del Refugio y la cabecera municipal, que son vitales para no llegar a fallecer en un accidente.
Se promueve la cultura vial, sobre todo el uso del casco, además de que quien conduzca una motocicleta y no porte el caso, es motivo de infracción.
Se entregaron 110 cascos y 200 candados, con estas acciones exhortan a los jóvenes a conducir con responsabilidad, no manejar a exceso de velocidad y portar el casco adecuado, porque puede salvar la vida, en caso de un accidente.
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